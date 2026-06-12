Ahora, libre de IA

No voy a enseñarle ética a Felipe Zuleta. No tengo por él sino respeto. Y no voy a darle lecciones de periodismo a Fidel Cano, a quien he admirado por demasiados años. Eso no evita que en el episodio de la columna “Abelardo: el cirujano que Colombia necesita” sienta que erraron y, de nuevo, no por cuestiones éticas o periodísticas, sino técnicas, porque el de la IA generativa es un suelo resbaloso, y en este caso, ambos se resbalaron.

Para efectos de ubicación: el 7 de junio fue publicada en El Espectador la mencionada columna. Tras el título, su dueño -porque no su autor- escribió la siguiente introducción: “Escribí a “cuatro manos” esta columna con Gemini IA. Simplemente le formulé una pregunta y esto dijo. Por estar de acuerdo integralmente, la suscribo en su totalidad”.

Lo que siguen son cinco párrafos, que Zuleta pone debidamente entre comillas, en los que la IA de Google hace malabares con las metáforas clínicas, de “extirpar el cáncer de la complacencia” a “medicina amarga” y, claro, a “cirujano decidido”.

Como buen abogado y buen periodista, Zuleta informa de frente el papel que jugó la IA. Esa transparencia es la que cita Fidel Cano al relatar, en su excelente espacio ‘La Redacción al Desnudo’, por qué decidió autorizar la publicación. El problema es que en este asunto, “transparencia” implica cosas distintas.

Comienza, claro, con informar al lector que el texto que va a leer es el producto de un chatbot de IA. Es un paso indispensable, necesarísimo, y de hecho es inquietante pensar que, a diferencia de Zuleta y El Espectador, otros columnistas de múltiples medios puedan estar tercerizando sus espacios a la IA sin decirlo.

Lo cierto es que el texto del que hablamos deja claro quién lo escribió por su simpleza y por su insistencia enfermiza en usar la figura retórica de la antítesis: “no es solo una opción legítima; es la única alternativa”, “no es un político tradicional (…); es un hombre hecho a pulso”. Demonios, en el último párrafo lo hace dos veces. La columna es, para decirlo en español castizo, un escrito “infumable”, pero al menos sabemos, gracias a la introducción, que no la escribió el columnista.

Lo que sucede es que, desprovisto de un proceso editorial en el que el texto sea contrastado con lo que piensa un cerebro humano (uno que no esté de acuerdo “integralmente” con la IA) no puede haber transparencia sin dar a conocer el prompt -la pregunta o instrucción- que llevó al chatbot a generar el texto. No es lo mismo pedirle una columna sobre cuál es el candidato que debe llegar a la Presidencia en Colombia que pedirle explicar por qué Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda debe ganar.

Pero todo esto es, al final, secundario. La principal razón por la que es un despropósito que un columnista ceda sin más a una IA, cualquier IA, su espacio de opinión, es que la IA, por definición, no opina, no piensa, no entiende. Lejos de ser el oráculo al que se acude en busca de sabiduría, se parece más a la función de autocompletar en Excel o, peor, a Clippy, el molesto gancho de papel de ojos saltones que aparecía en el Office de los 90 a decir: “Parece que estás escribiendo una carta…”.

Cuando el usuario escribe su prompt, la IA lo divide en unidades de texto llamadas tokens, que pueden ser, sí, palabras completas, pero a menudo son solo sílabas o letras. Cada token se convierte en una serie de números, a los que la máquina ordena en un espacio multidimensional, agrupándolas por significados similares. Luego hace una predicción probabilística; no piensa ni tiene consciencia y sabe Dios que no tiene una opinión sobre el proceso electoral en Colombia. El modelo construye el texto token por token, en milisegundos y se limita a calcular matemáticamente cuál es la palabra -o token- más probable que debe seguir a la anterior.

Por eso, el resultado depende del prompt y de la base de datos utilizada, porque al no tener criterio propio la IA es susceptible a sesgos y alucinaciones. Los primeros se ven cuando se le pide a una IA crear una foto de una familia y entrega el retrato de una mujer y un hombre con un hijo y una hija, no porque tenga una opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino como estimación del enfoque que estadísticamente le resulta más probable. Y las segundas.. tan solo pídale a Gemini, Claude o ChatGPT que le digan cuántas ‘r’ hay en ‘Google’.

Cuando la IA se enfrenta a una solicitud, sus parámetros son, principalmente, resolver la cuestión que se le presenta y hacerlo lo más rápido posible. La precisión, el rigor y -Señor, ampáranos- la verdad, no le merecen la menor consideración. Si necesita antecedentes legales que sustenten una posición, los consigue, y si no los consigue, los inventa. Es una pena que el espacio que reservamos en nuestros medios para el pensamiento crítico se le ceda sin más a una herramienta que ni siquiera tiene sentido común.

Y como la vida no carece de sentido de la ironía, el mismo día que la de Zuleta se publicó en El Espectador una columna de Héctor Abad Faciolince. Luego de contar que estaba enfermo y no se sentía bien como para escribir, el autor confiesa que le pidió una columna a la IA. “Me escribió, en cosa de ocho segundos, un bodrio”, dice. Por eso prefirió escribir su propio texto y es de agradecer que haya sido así. Al terminar de leerlo siente uno una sensación maravillosa, que solo puede producirse cuando las ideas de un cerebro llegan a otro y lo transforman. Para eso escribimos. Para eso leemos.

Como periodista de tecnología, no voy a satanizar un desarrollo que, como la IA tiene el potencial de cambiar al mundo. Pero como otros inventos y descubrimientos, corresponde a los humanos asegurarnos de que sea usado bien. Mejor aún, que sea usado para bien.

El ejercicio de la columna de Felipe Zuleta no es, en sí mismo, ni una transgresión ni una falta, y en cambio nos ofrece un espacio valioso de reflexión. No sugeriría tratar de extraer de ella ninguna lección con miras a las elecciones presidenciales, pero su existencia debería llevarnos a elevar las alertas sobre lo que la IA es y lo que no es, para lo que sirve y para lo que no. Estoy seguro, porque la uso a diario, de que hay un lugar para la IA en el periodismo, pero también estoy seguro de que ese lugar no son las páginas de Opinión.