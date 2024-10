Andrés Mompotes

En cambio, no se puede decir lo mismo acerca de las publicaciones de la Unidad Investigativa sobre la captura, el 13 de febrero de 2023, de quien fue alta funcionaria de la Fiscalía. Han pasado 20 meses y las pruebas de lo que parecía ser un caso gravísimo de corrupción no se conocen. El 18 de febrero de 2023, El Tiempo publicó –bajo el titular ‘La DEA va tras la red que involucra a poderosa exfiscal Ana Catalina Noguera’– el organigrama suministrado por la Fiscalía sobre la supuesta red criminal en que participaba, supuestamente, la exfiscal. Allí aparecen las fotografías de Noguera y de otras personas, incluyendo un narco y el supuesto jefe de la red criminal, un oficial de la Policía. El Tiempo anotó: “Para el fiscal Burgos es claro que la red corrupta tenía una estrategia definida con roles y cabecillas”. En julio, el oficial afirmó que no conoce a Noguera. “No tuve la oportunidad de reunirme con ella”, declaró ante un magistrado. ¿Cómo? ¿No era él el jefe de la red criminal? La sentencia que este mes le puso punto final al juicio señala: “El reproche penal concretado a la señora NOGUERA TORO nada tiene que ver con que hiciera parte de una red u organización criminal”. Noguera, de 52 años, fue condenada a 46 meses de prisión domiciliaria por ordenar una interceptación ilegal “para satisfacer intereses personales”. El fiscal Mario Burgos no apeló la sentencia. La Procuraduría tampoco. Y la DEA u otras autoridades de los Estados Unidos no han pedido la captura de la red criminal con fines de extradición.