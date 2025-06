Ante el vandalismo de Estado, enfocar el futuro

Tiene razón el presidente al acusar a sus ministros de haber abandonado al Chocó, porque no se ha avanzado un céntimo en las condiciones de pobreza de los chocoanos. Tampoco en materia de salud, dicho departamento afrontó, en los años pasados, una de las mayores epidemias de malaria y dengue de la última década. Y ni hablar de la fiebre amarilla, donde actualmente no se ha cumplido la promesa de vacunar a toda la población, y mucho menos, al resto de colombianos. Para completar este crudo escenario, el hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, sigue siendo una institución fantasma que no sirve a la población.