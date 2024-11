¿Apoya eliminar a la fuerza la dictadura chavista?

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué rechazar que existe una ruta, que no es incompatible con la presión diplomática, para devolver a los venezolanos sus vidas, sus familias, su futuro, su país y su democracia?

En Colombia, Gustavo Petro acepta que el Ejército emprenda una cacería contra los “objetivos de alto valor” de las Farc-EP de Mordisco, es decir que los den de baja o los capturen. Pero repudiaría que hagan lo mismo con el sexteto que mata, secuestra, extorsiona, tortura y desplaza a millones de sus compatriotas. No solo lo rechazaría, sino que sigue respaldando a Maduro de una manera ruin, despreciable, que debería avergonzar a todos los colombianos que abrazan la democracia.

Por eso creo que cada vez somos más los que agradecemos que Erik Prince, propietario de Blackwater –compañía de mercenarios más grande de Estados Unidos–, pusiera sus ojos en Venezuela y anuncie que irá por ellos el año que viene. Y suponemos que Marco Rubio, próximo secretario de Estado, también habrá estudiado el fracaso de Juan Guaidó en 2018. Entre otros errores, no diseñaron un plan para los 700 militares que cruzaron la frontera a fin de ponerse en el lado correcto de la historia. No entendieron que no se trataba de los 700, sino del mensaje que enviaban a los miles de uniformados que permanecían en Venezuela dispuestos a unirse a un golpe de Estado.