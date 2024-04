Arrancó la dictadura

En las últimas décadas, no se había visto un gobierno tan criticado e impopular como el actual, especialmente por la polarización que se ha generado desde la misma Casa de Nariño, así como por la inconveniencia de muchas de sus propuestas. El ejecutivo ha tenido como objetivo acabar con las EPS para estatizar la salud, buscando que los 51 millones de habitantes sean dependientes del Estado para poder controlar más fácilmente a la población y no dará marcha atrás para evitar el colapso del sistema, que parece responder a una crisis provocada desde el mismo Gobierno.

La estrategia de la izquierda aplica ahora el plan B para que se cumplan los deseos del jefe de Gobierno de que las EPS se quiebren económicamente y vayan cayendo como las fichas del juego de dominó (“chu chu chu”, según sus palabras), al no contar con el flujo de recursos que deben ser suministrados por el Gobierno. La SuperSalud intervino a dos de las más importantes EPS: Sanitas, con 6 millones de usuarios y Nueva EPS, con 11 millones. Compensar, al verse arrinconada financieramente, solicitó ser retirada del programa EPS, dejando, posiblemente, 20 millones de damnificados que sufrirán la incompetencia del Estado al tratar de manejar la salud al mejor estilo dictatorial.

No existe sistema perfecto e infalible, lo cual implica que, con el paso del tiempo, se deben hacer ajustes, pero estas adecuaciones deben responder a un análisis serio y objetivo, no a intereses ideológicos ni partidistas. No es cambiar por cambiar; es adecuar para mejorar. Sin embargo, la situación de la salud parece estar enmarcada en intereses político-económicos y la quieren implantar a la fuerza. Por ello, el ministro de Salud ha manifestado que el Gobierno buscará una constituyente para la aprobación de lo que le han negado los miembros del Congreso.