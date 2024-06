¿Qué significa y cómo se podría describir a un general?

b. Me preocupa la actitud del gobierno frente a la obsolescencia en todo el equipo de las fuerzas militares, lo cual no ha permitido que las fuerzas puedan avanzar y se desarrollen de la manera como normalmente se hace en cualquier nación. Todo el equipo estratégico de la nación, ¡óigase bien! entró ya en su etapa de obsolescencia o su final en la línea de vida útil de los mismos. (ejc, arc y fac.)

c. Así mismo, hay algo muy importante en la seguridad y defensa de la Nación que es la experiencia, la cual no se adquiere de la noche a la mañana, y de manera perversa debilita al Ejército, que es la fuerza hegemónica, por su misma misión como componente terrestre. Y es por esta razón por la que hoy vemos los territorios bajo la amenaza de las estructuras criminales que, sin duda alguna, están empoderadas y peor aún expandidas en buena parte de la geografía nacional. Lo que estamos viendo hoy, por medio de las redes y programas televisivos como el del domingo “Los Informantes”, por el Canal Caracol, que se refería al “Proceso de Paz” que pretende adelantar el gobierno con La Oficina de Envigado, estructura delincuencial organizada, que nos deja ver también el problema del crimen urbano.

¿Qué hacer frente a todo lo anteriormente expuesto?

¿Desde la sociedad civil cómo podemos aportar?

Hoy vemos cómo en lugar de combatir la minería ilegal se ha combatido a las empresas mineras formales lo cual ha generado una nueva forma de violencia. En lugar de fortalecer el sistema de salud, se logró quebrar el sistema destruyendo sistemáticamente uno de los más preciados logros sociales de los últimos 30 años. En lugar de continuar con la excavación de nuevos pozos de petróleo, desmontaron el plan de exploración y nos dejaron en manos de Venezuela… que, dicho sea de paso, ya manifestó que no tiene como atender nuestra demanda. Ahora, van enfilando baterías en contra de la Federación de Cafeteros y el Fondo Nacional del Café, que ha sido uno de los más emblemáticos gremios del país, que ha contribuido a su crecimiento apoyando a gobiernos de todas las corrientes con diferentes programas sociales. Para que no logren acabarlo, como ya lo han hecho con los otros, nos corresponde como colombianos alzar la voz para respaldarlos.

Soy un convencido que son más las ideas que nos unen y en lo que no haya acuerdos tendremos que ceder con tolerancia. ¡Ojo con la endogamia! no podemos escucharnos entre unos pocos sin abrir nuestras mentes y oídos a escuchar las múltiples ideas que traen por ejemplo los jóvenes, al final hay ideas valiosas en todas las vertientes generacionales e ideológicas.

Luego viene los más difícil; dejar atrás los egos para que podamos definir a través de diferentes mecanismos, quien es la mejor persona que nos va a representar en el próximo periodo, recordando que esa persona es solo un parte del engranaje de una tecnocracia impecable, con cero corrupciones, donde el más capaz, el más preparado, y el mejor líder, es quien juega el partido de su vida en la cartera o cargo que le corresponda. No más clientelismo, no más amiguismo, no más nepotismo. ¡Estoy convencido que en la medida que podamos unirnos en un acuerdo con ideales nobles pero rigurosos, basados en las realidades y la evidencia es el camino, pero hay que empezar a construirlo ya!

Yo, en este momento de mi vida, colgué el uniforme con HONOR y no pienso volver a ponérmelo; porque ese ciclo ya quedó cerrado para mí. Me fui con HONOR y seguiré viviendo al lado de mi familia con el mismo HONOR. Respetando las formas, las tradiciones militares y la institucionalidad. Ahora el uniforme lo llevó en el alma, con el único deseo de servir a mi país ahora desde la vida civil; pues, amando como amo a mi país, no puedo permanecer impávido ante todo lo que está sucediendo. En estos momentos de mi vida, mi único interés es trabajar por salvar la democracia de mi país y para ello pondré al servicio mis conocimientos y mi tiempo. Siempre fui y seguiré siendo un hombre de inquebrantables convicciones y de aspiraciones más no de ambiciones; eso me enseñaron en mi casa y esa enseñanza fue luego reforzada en mi formación militar.