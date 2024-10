¡Autogoool!

Nuestro gobierno ve el mundo bajo el prisma de su extremismo ideológico, lo cual explica que haya roto relaciones diplomáticas con Israel. Solo nos acompañan en esa radical postura Venezuela y Bolivia, que tal vez no sean los mejores socios posibles en esta región. No le importó que los movimientos chiitas, a los que se enfrenta Israel, hayan definido que su razón de ser es aniquilarlo; que el origen de la confrontación actual, cuyos antecedentes son antiguos y de singular complejidad, haya sido un fatídico ataque a poblaciones civiles inermes en territorio israelí; y que buena parte de los países árabes rechazan ese objetivo, tanto como los medios terroristas empleados. Egipto, Arabia Saudita, Indonesia y Turquía, entre otros, no están alineados en este doloroso conflicto. Petro —es claro— llora por un solo ojo.