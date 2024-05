Camas separadas

La semana anterior, estuvo pletórica de anuncios en medio del desastre de la UNGRD y la no menos calamitosa puesta en marcha del modelo de salud de los maestros del país. Mientras los colombianos nos enterábamos de la salida de la institución militar del General Ospina, Comandante del Ejército Nacional y la sorpresiva llamada de un oficial de la reserva activa (víctima de la primera purga institucional de este Gobierno) para que lo sucediera, de manera callada se venía fraguando un convenio que seguiría golpeando la moral y la dignidad de los militares, tanto en actividad como en la condición de retiro.

De no ser por una carta, que surgió de la genuina preocupación en el seno del Colegio de Generales y Almirantes, el país no se enteraría de que el ministro de la Defensa había entregado el Hospital Militar Central, al servicio de quienes con sus actos de terror llenaron sus pabellones por décadas con miles de soldados heridos y mutilados, muchos de ellos dejando su vida allí.

Colombianos, la verdad es que no podemos acostumbrarnos a la poca importancia que este Gobierno ha venido dando a sus fuerzas militares; esto no se trata de dinero, señor ministro, esto se trata de aspectos que van más allá de un incremento de la bonificación, de la partida de alimentación o que el hospital se convierta en un buen negocio, lo que ustedes han criticado tanto del sistema general de salud; esto se trata de respeto, de dignidad, de honor, valores que los miembros de este Gobierno están lejos de entender.

Muchos de los que no entienden el sentir de los militares, podrían acudir a la figura del derecho internacional de la distinción y de la neutralidad del cuerpo médico, entre otras muchas, argumentando que ellos ya no son “combatientes” por tanto, tienen derecho a ser atendidos, lo que es cierto, pues los colombianos deben entender por encima de todo, que quienes el ministro llama “excombatientes” recibieron sus heridas no en la guerra, sino actuando en la ilegalidad, cometiendo actos de terrorismo en contra del pueblo colombiano, mientras que los soldados sufrieron sus heridas en cumplimiento de un deber constitucional, legal, en defensa de cada uno de los colombianos y ningún soldado recibió por parte de los terroristas desmovilizados la solidaridad que el ministro hoy les reclama.