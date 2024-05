Ciertas ausencias presidenciales

Pero eso no solamente ha sucedido en España. En junio de 1968, el presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, luego de negarse a someter a la aprobación popular mediante un plebiscito tres sucesivas reformas constitucionales, terminó anunciando que presentaría al Senado, en su sesión del martes once de ese mes, la renuncia a su cargo, si el congreso no aprobaba artículos que consideraba fundamentales de los proyectos.