Colombia debe ubicarse del lado correcto de la historia

Recientemente, he tenido la oportunidad de hablar con mujeres musulmanas, como Qanta Ahmed, reconocida médica a nivel mundial por sus investigaciones y libros relacionados con trastornos de sueño. Ella ha escrito también para medios como el Washington Post, New York Times, Huffington Post, USA Today, entre otros. Al igual que miles de musulmanas en el mundo, Qanta es categórica al afirmar que el Estado de Israel fue víctima de genocidio y que Hamas es un grupo terrorista, altamente peligroso para las democracias del mundo. Decenas de musulmanas, con las que he hablado antes de mi viaje, piensan lo mismo.