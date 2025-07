¿Colombia potencia mundial de la vida?

Cuando ya falta poco más de un año para que finalice este gobierno se hacen los primeros balances de la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia. ¿Qué decir? Simplemente que tuvo la oportunidad de construir un nuevo país y sencillamente no lo logró y si en 1.095 días antes no lo hizo la lógica determina que no lo podrá hacer en 365. Hoy, hasta su llave vicepresidencial, los separa un abismo de inconsistencias, peleas, insultos racistas y - como siempre ha sido su estrategia - echa culpas a otros, se victimiza y sale a relucir que no lo dejaron gobernar.