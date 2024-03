Conan Doyle y el judío injustamente condenado

A primera vista, el asesinato en Escocia de una matrona rica y huraña, en el año 1908, no es un tema que permita hoy escribir un libro apasionante, salvo que la misión se encomiende a una investigadora grandiosa como Margalit Fox, antigua periodista del New York Times, donde escribió 1.400 necrologías. El personaje central no es la matrona de 82 años, sino sir Arthur Conan Doyle, el creador del detective de ficción más famoso de la historia, Sherlock Holmes. El doctor Conan Doyle –era médico de profesión– logró demostrar que el judío alemán condenado a cadena perpetua y a trabajos forzados por el asesinato era en realidad inocente. En este asunto Conan Doyle actuó como detective en la vida real, aplicando los conocimientos que infundió a Sherlock Holmes.