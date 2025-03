Mucho cuidado: bajo el nombre de “consulta popular” también está la iniciativa de convocar una asamblea constituyente. No confundir, o más bien, no dejarnos confundir. La consulta popular para decisiones de carácter normativo —ejemplo: reforma laboral— es una, y la consulta popular para convocar una asamblea constituyente —ejemplo: buscando reelección— es otra. Es altamente probable que el señor presidente esté planeando un verdadero caballo de Troya y, so pretexto de buscar consensos populares para una engañosa reforma laboral, busque el camino de la tan anhelada reelección presidencial por vía de una constituyente.

Colombia no puede sucumbir ante el engaño, el populismo y las falacias que este gobierno construye para enervar la confrontación entre el pueblo y sus instituciones. Colombia no puede seguirle el juego a quien, a estas alturas, no tiene nada que perder, pero sí mucho por dañar. No le sigamos el juego a la propuesta de esta consulta impopular.