Contagio o resiliencia

Si bien los últimos dos años no han sido buenos en crecimiento económico , ello ha sido a pesar de un contexto externo favorable y no tan hostil para el país como el que inicialmente se esperaba. Por eso debe prestarse mucha atención a la perspectiva internacional y a la capacidad de reacción que se tendría eventualmente en la política pública.

Cuando en la segunda parte de 2022 los rumores de recesión en Estados Unidos se fueron afincando, las alarmas para la economía mundial se encendieron. En países como Colombia, esos rumores hicieron temblar la estabilidad económica en todos sus frentes como no se había visto en este siglo. Para fortuna del país, no hubo recesión en Estados Unidos. Aun cuando muchas veces la expectativa generalizada, como la que hubo, puede acarrear que sea una profecía que se autocumple, la economía americana mostró una gran resiliencia y un vigor no solo disipando las expectativas, sino impulsando la economía mundial a mantener una positiva dinámica. Esto, a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, la debilidad de China y la fragilidad de Europa.