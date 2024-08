Cortina de humo

Se avizora en el horizonte la conformación de las milicias con los subsidios a la llamada primera línea, a los cien mil jóvenes para que no maten, con las guardias campesinas que secuestran soldados cubriendo de vergüenza a Colombia, pues estos no pueden reaccionar ante el delito porque están maniatados, por los integrantes de los grupos narcoterroristas que se sientan y se paran de la mesa de negociación a su propio albedrío y los cuales afirman que no entregarán las armas, por los narcotraficantes que seguramente tendrán impunidad a sus crímenes y quedarán en deuda con el sistema. La búsqueda de la “paz total” se ha convertido en un trampolín para limpiar los crímenes de lesa humanidad de diferentes grupos delincuenciales y no se escucha el clamor del pueblo para rechazarlo.