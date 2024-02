Cuando Rodrigo Pardo fue Armando Benedetti

Una resolución ordenó la expulsión de Danilo Conta Marinelli, ciudadano italiano llegado a Colombia en 1979. Conta presentó un recurso ante la Cancillería. La jefa de la división de visas se reunió con el ministro Pardo y le aconsejó derogar la expulsión, pues según el DAS el italiano no tenía antecedentes. Pardo ordenó confirmar la expulsión. Según la jefa de visas se desarrolló este diálogo entre ella y Pardo: “Pero, ministro, yo soy una funcionaria de carrera, yo no me puedo exponer en este momento y a esta edad a tener una sanción; Yo la respaldo y el Ministerio la respalda; Ministro, usted se va y yo me quedo; El Ministerio la va a respaldar en todo; ¿Aun poniéndome abogado? Porque yo no tengo dinero para pagarlo; Para eso está la jurídica del Ministerio”.