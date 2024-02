¿Cuánto nos va a costar?

El pasado 13 de febrero se cumplió un año desde que el Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 339 de 2023 para la reforma a la salud. Han pasado las dos aprobaciones de la cámara, la última en la plenaria el 15 de diciembre del año pasado. Hasta ahora la reforma social más importante que puede abordar el país, la única que afecta a los 50 millones de colombianos, no ha merecido el más elemental análisis: ¿Cuánto va a costar?

¡Qué tremenda irresponsabilidad! Un proyecto que pasó dos -de cuatro debates- e iniciará el tercero en la Comisión Séptima del Senado de la República. Aún no se vislumbran las cuentas más elementales que permitan a los senadores saber si lo que están aprobando es viable. Si los colombianos podemos tener la mínima garantía que lo que será aprobado en el Congreso será financieramente viable, mientras se erosiona el sistema vigente y se trata de montar uno nuevo que hoy nadie sabe cuánto va a costar. Mucho más en la coyuntura actual de muy bajo crecimiento y perspectivas de estrechez presupuestal que cada vez son más claras.

Los ministros de Salud y otros funcionarios del presente Gobierno han salido a decir que la reforma es posible con la reorientación de los recursos existentes. Esa es una tremenda falacia, cuando dicha afirmación no se acompaña de las respectivas estimaciones de los nuevos rubros de gasto y la explicitación de los supuestos en qué se basan dichas afirmaciones. Un dato a tener en cuenta: El funcionario encargado de la unidad analítica de datos de salud en Minhacienda renunció por reparos al aval fiscal que se ciernen precisamente sobre la reforma. Muy evidentes las razones explícitas de su decisión.

Mención especial es que para reemplazar todas las funciones de autorización de servicios, información y pagos que hoy ejecutan las EPS, será necesario diseñar y montar un “sistema público unificado e interoperable de información en salud”, sobre el cual no existe hoy ni siquiera un anteproyecto, ni un estudio básico de factibilidad. El nuevo sistema no será viable sin la centralización de la información, pero hoy el Ministerio de Salud no puede dar razón de cuáles son las variables que se incluirán; cómo se logrará interconectar con los lugares remotos; cuánto costará ni cuánto tiempo llevará su implementación.