De vuelta al método Guanumen

Suponiendo que se respeta la constitución y Petro no puede repetir mandato, lo cual configuraría, sin duda, una ruptura institucional, no son muchos los candidatos de su tendencia que podrían sucederle en 2026. Con una popularidad que ronda el 35 %, aquellos que se mantienen muy cerca de él generan rechazo en las mayorías, y los que no lo hacen no tienen la visibilidad ni el reconocimiento público mínimo para ser opción.