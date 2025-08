Delictum contra sextum cum minore

El nombre de la víctima es público, se conoce, él no lo oculta, pero decidí omitirlo por un comentario suyo en la entrevista con Juan Carlos Gutiérrez: “Sí me gustaría contarle un caso doloroso que me ocurrió. Antes de trabajar en el sector oficial, fui docente en un colegio privado que era católico. En ese momento, la investigación, tanto en la Iglesia como en la Fiscalía, estaba en su punto más intenso, es decir, me citaban a declaración dos y tres veces por semana. Yo vivo en Bogotá, pero el proceso penal contra Jaime Vargas Ruiz está radicado ante un juez de Moniquirá. Usted entenderá que el viaje hasta allí desde Bogotá no es sencillo, es decir, se requiere tiempo para los desplazamientos. En ese entonces me tocaba pedir muchos permisos para esas diligencias. Cuando la rectora, que era una monja, se percató del proceso penal y en la Iglesia, me llama. La rectora me aclara que no me iba a preguntar detalles del caso, que ella solamente me iba a pedir un favor. Entonces, la monja me dice: ‘No me vaya a tocar las niñas’. Esas fueron sus exactas palabras”.