Des-administración de la Justicia – Juez 44

Cuando hablo de “des-administración de la justicia” en el contexto colombiano, no me refiero únicamente al funcionamiento administrativo del poder judicial, sino a hechos concretos que, lamentablemente, comprometen su legitimidad. En particular, me refiero a las actuaciones de una jueza de la República que, en los últimos meses, ha puesto en entredicho la integridad de la administración de justicia.