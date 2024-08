Doble agenda

Contrario a lo propuesto por la mayoría de los países de la OEA, el desarrollo de la asamblea extraordinaria estuvo caracterizada por el saboteo o boicot que países como Colombia a través de su embajador, emitía una abstención a fin de impedir que el organismo regional de defensa de los derechos humanos solicitara la transparencia en la publicidad de las actas al CNE venezolano. Ahora bien, la discusión de fondo no es de menor importancia, se trata del futuro de una sociedad caída por el empeño y esfuerzo de la izquierda empobrecedora de acabar con Venezuela; por fortuna la estrategia no ha sido del todo exitosa y aun existen espíritus valientes que le permiten al pueblo soñar con un presente y futuro distintos.

La postura anterior deja claro que la agenda gubernamental de los gobiernos absolutistas de izquierda no es otra que posar de demócratas ante el mundo y distintos organismos internacionales al tiempo que dejan claro que las reglas democráticas no les aplica aún, cuando el pueblo haya sido notablemente engañado.

El rol de nuestro país es estratégico en la lucha por la democracia y la institucionalidad de Venezuela, no es admisible el hecho que se anuncien éxodos y guerras y no tengamos cómo inamovibles el respeto a la voluntad popular. Nuestro país no puede manejarse bajo dos discursos, dos agendas o navegar en dos aguas, no nos pueden presentar un anticipo de lo que será el 2026.