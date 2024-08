Dos años de lealtad con sus aliados

Sin embargo, muchos de estos amigos, tras asumir sus cargos, no se han dedicado plenamente a cumplir con sus funciones legales, lo que ha generado entre la mayoría de los ciudadanos una serie de cuestionamientos éticos y de gobernanza. Para el presidente, estas preocupaciones parecen no ser prioritarias, ya que varios de estos funcionarios, que han estado a su lado durante estos dos años de gobierno, fueron designados no por su capacidad y competencia para garantizar una administración eficaz y justa, sino por sus relaciones personales con su proyecto político y personal.