El ABC de la reforma pensional

El régimen pensional en Colombia es absolutamente desigual. Los subsidios a los pensionados son proporcionales a su pensión proyectada, haciendo que quien más espera pensión más recibe pensiones del Estado. Esto claramente no es sostenible, como no son sostenibles los regímenes pensiónales especiales del magisterio, los trabajadores oficiales, los congresistas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Con el nuevo esquema pensional eso no cambia mucho. Los subsidios a las pensiones que están por encima del umbral que hoy se discute en la Cámara de Representantes de 2.3 a 4 salarios mínimos desaparecerán, aunque no tendrán un impacto significativo en el presupuesto de la Nación, dado que pocos pensionados acceden a ellos. Quienes no trabajan formalmente y están en edad de pensionarse recibirán un subsidio ligeramente superior de 200 mil pesos, medida que se ha implementado anteriormente por medio del programa de adulto mayor y no necesitaba de la reforma a las pensiones.