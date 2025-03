La compleja situación social, económica y de seguridad que enfrenta actualmente el Catatumbo no es una problemática atribuible únicamente al gobierno actual. Se trata, más bien, del resultado histórico de un abandono sistemático por parte de múltiples administraciones y de la institucionalidad en general. Esta ausencia del Estado ha sido aprovechada por grupos insurgentes y organizaciones al margen de la ley, que, debido a la ubicación estratégica de la región, han consolidado su presencia y operatividad en el territorio.

Lo que los colombianos no podemos ignorar es la manera en que el actual gobierno, amparado en la grave crisis de orden público en el Catatumbo, está ejecutando una estrategia que, como ya he señalado en columnas anteriores, parece tener un claro componente binacional. No tengo dudas de que esta estrategia cuenta con el aval del dictador Nicolás Maduro y la alianza con su nuevo socio, el ELN, así como con la complacencia del presidente Gustavo Petro y su gobierno. A través de la fallida política de “paz total”, se ha permitido que estos actores se apropien de la región, allanando el camino para la implementación de una legislación y política binacional especial. Existen múltiples razones que sustentan esta afirmación, las cuales desarrollaré a lo largo de esta columna.