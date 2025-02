El consejo de la vergüenza

Elogio de la locura, también conocida como Alabanza a la Estupidez, es la recordada obra de Erasmo de Rotterdam. La obra, escrita camino a Inglaterra en 1509 y publicada en París en 1511, marcaría importantes aportes en el desarrollo de la época renacentista. Para Erasmo, la estulticia, entendida como la locura, describe al mundo como un “teatro de la locura”, donde en esta comedia todos salen cubiertos con máscaras a representar cada uno su papel. Resumiendo, la vida humana no es nada más que un juego de locos. La intencional sátira de Erasmo pretendía criticar la sociedad del siglo XVI e imponer, a manera de reflexión escrita, la necesidad de que los gobernantes encuentren en la estulticia la mejor posibilidad de aligerar la carga de su gran responsabilidad para con los gobernados. Ahora bien, la intención del autor, en pleno Renacimiento, no puede ser aplicable en la edad contemporánea. La locura no es, ni será, una alternativa válida en el ejercicio del gobierno que, contrario a gobernar bajo el imperio de la estulticia, debe conducir la actuación gubernamental bajo el regimiento de la cordura y la sabiduría.