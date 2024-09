El coronel Luis Alfonso Plazas Vega no es un criminal

Doloroso para mi el ver a un héroe de la patria como lo es mi coronel Plazas Vega, el continuar defendiéndose de la infamia y la persecución (hoy en los estrados de Estados Unidos) en su contra que no cesa después de 39 años de haber defendido la democracia de nuestro país al rescatarla de las garras del terrorismo de los bandidos del M-19 que asaltaron en noviembre de 1985 el Palacio de justicia, hoy en el poder.

Como lo expresé en mi columna del pasado 9 noviembre de 2023 sobre como la izquierda pretende reescribir la historia por medio de narrativas y persecuciones utilizando la justicia, definitivamente nuestro país no aprendió a través de su historia violenta, que el indultar criminales hoy los está llevando a pagar un precio muy alto a consecuencias de nefastas prácticas. El expresidente Belisario Betancur pensó que al sentarse a negociar con estos bandidos lograría el objetivo de frenar un poco la violencia que vivía el país, pero no fue así, en pleno proceso de paz los guerrilleros del M-19 abusaron de su buena fe y asaltaron el Palacio de Justicia, pero la intención también era el llegar a la Casa de Nariño para tomarse el poder. El premio al M-19 por cometer crímenes de lesa humanidad fue la amnistía e indulto y todo tipo de beneficios.

El coronel Plazas Vega fue absuelto de esta ignominia el 16 de diciembre de 2015 donde duró 8 años preso injustamente; luchando contra una ola gigantesca llamada justicia donde la extrema izquierda tiene sus manos sucias metidas la cual utilizan para obtener la meta de cambiar la historia, ellos quedar como unos arcángeles inocentes y así también conseguir juzgar a nuestros héroes y dejarlos como unos criminales. Plazas Vega no es un criminal. Es un héroe de la patria al cual nuestro país le debe mucho. No cometió ningún delito y no tuvo responsabilidad alguna de los actos que lo acusan. Su papel fue estrictamente militar y la justicia ha sido manipulada en su contra durante años. Plazas cumplió con su deber en medio de una situación caótica y de guerra urbana provocada por los terroristas del M-19.