Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Gustavo Petro ya no es el presidente democráticamente electo de Colombia. Es el dictador de Colombia. Su decisión de pasar por encima del Congreso y romper la institucionalidad democrática, además de chantajear con una asamblea constituyente, es el inicio del fin de la democracia si no lo frenamos.

En Perú, el presidente destituido Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, razón por la cual está en la cárcel. Acá Petro hizo lo mismo, pues con su decreto no solo acaba con el Poder Legislativo, sino que además se erige, como lo dice su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, como el único intérprete de la Constitución por encima incluso de las cortes.

Así de grave está la situación. No podemos pensar que eso va a pasar o que solo queda un año, así pensaron los venezolanos y miren cómo acabaron. Petro se quitó la careta. El columnista y comentarista radial de izquierda Aurelio Suárez puso un trino contundente con el que estoy totalmente de acuerdo. “Ante un presidente autoritario y un ministro que tortura la Constitución hasta que cante, el camino es la resistencia civil”.

Sí, ya hay que comenzar a planear y ejecutar muchas más acciones de resistencia civil, porque si no, Petro se acaba quedando. Lo llevo diciendo dos años y por fin veo que importantes sectores de la sociedad lo están entendiendo. Ojalá lo asuman, pues la batalla que viene va a ser muy dura. La primera es este domingo, las marchas del silencio, que a lo largo y ancho del país deben comenzar a mandar dos mensajes: no nos rendimos ante los violentos y no dejamos que Petro acabe con la democracia.