En quince días los colombianos saldrán a las urnas para elegir el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Esos dos candidatos fueron los ganadores de las elecciones del pasado 31 de mayo, resultados que no han sido aceptados por el presidente Gustavo Petro y eso ha generado una preocupación en varios sectores.

El procurador Gregorio Eljach estuvo en una entrevista con SEMANA, donde habló de diferentes temas y del correcto funcionamiento del sistema electoral colombiano.

Gregorio Eljach ratifica que no hubo fraude: dice que el presidente “no está por encima de la Constitución” y pide que se respeten los resultados

Por esa razón, reveló qué puede pasar en el país si el presidente Petro insiste en su postura el próximo 21 de junio.

"Si él se manifiesta en ese sentido, será una manifestación atendible de un presidente, pero que no tiene efectos jurídicos posibles, porque aquí hay unas autoridades que son las que declaran la validez o no de lo electoral", dijo.

Agregó: “Primero, todo el aparato bien complejo, sofisticado, eficiente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y luego el Consejo Nacional Electoral, que es el que declara ya la finalización de los escrutinios y publica el resultado final del preconteo y del escrutinio. Puede ser una opinión como persona, como mandatario, pero es una manifestación de alguien que no tiene la competencia jurídica para tomar ningún tipo de determinación ni es vinculante”.

El presidente Gustavo Petro dio un fuerte discurso en una ceremonia de ascensos en la Escuela General Santander. Foto: Presidencia

El procurador aseguró que todos los servidores públicos tienen deberes que son ”los de ejercer fielmente las competencias que nos asignan y tratar de contribuir al bien general, a la tranquilidad, al ejercicio pacífico de las competencias, a que la sociedad funcione y fluya en forma cordial, en armonía, con fraternidad, si se quiere, no generando rupturas institucionales, sino consolidando las instituciones que tanto tiempo y esfuerzo han costado tenerlas como las tenemos hoy día".

Siete días después de perder la primera vuelta frente a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda dice que reconoce los resultados

El jefe del Ministerio Público cree que Petro no tendrá la misma postura, porque ya quedó claro que el resultado del 31 de mayo, así como las de las anteriores elecciones, son claros y certeros y que se deben respetar los pronunciamientos de las autoridades electorales.

"Nadie, el presidente no está por encima de la Constitución. En un Estado de derecho nos regimos por una norma máxima que se llama la Carta Política. No hay una autoridad que tenga la capacidad de poner en duda algo porque sí. Aquí hay unas competencias. Si uno no está conforme con la decisión de una autoridad, puede acudir a lo judicial tranquilamente. Lo que no puede es servir este escenario para generar suspicacia o incredulidad o desconfianza cuando ya la autoridad dijo cómo quedó el escrutinio", finalizó el procurador.