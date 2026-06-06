Gregorio Eljach ratifica que no hubo fraude: dice que el presidente “no está por encima de la Constitución” y pide que se respeten los resultados

SEMANA: ¿Cómo está avanzando la política de paz electoral?

GREGORIO ELJACH: Venimos desde 2025 con el registrador, el contralor, y hemos tenido éxito en las elecciones atípicas que se hicieron el año pasado y a principios de este, unas departamentales bastante complejas. Todas han salido muy bien: la elección de los jóvenes, la consulta de un partido, la elección de Congreso del 8 de marzo, la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Todo se ha hecho en forma tranquila, pacífica, ha habido eficiencia, nos hemos articulado, algo que nunca se había hecho entre las diferentes instituciones que tenemos el deber de proteger la democracia. Entre cada experiencia nueva vamos acumulando conocimiento. Hemos aprendido a manejar en conjunto la información y los resultados que Colombia conoce, incluyendo los más recientes. No hubo fraude electoral en ninguna elección. El Consejo Nacional Electoral dio la última palabra sobre las elecciones del 31 de mayo. De manera que seguimos adelante, nos quedan 15 días, estamos muy compactos y seguimos trabajando. La paz electoral es una forma de decirle al mundo que nos está observando que aquí somos democráticos, que nuestras instituciones funcionan, que aquí el derecho que tenemos los colombianos a poder escoger nuestro presidente es un derecho que hacemos valer, que no vamos a dejar que los desadaptados o violentos nos lo arrebaten y, por lo tanto, las instituciones están en pie para dar esas garantías.

Tras la derrota en primera vuelta, la izquierda cambia de libreto y frena la constituyente; sin embargo, jurídicamente todavía no está muerta la idea

SEMANA: Menciona que no hubo fraude electoral, pero hay una narrativa que indica que sí hubo. ¿Eso le hace daño a la democracia?

G.E.: En las controversias electorales, que son políticas por naturaleza, es válido cuestionar, preguntar, solicitar información, insinuar correctivos, aportar elementos para que se mejoren, pero no es admisible, de ninguna manera, que desde cualquier nivel se esté deslegitimando o señalando que no se hicieron las cosas bien, que se esté exagerando una percepción que algunas personas pueden tener válidamente, pero que no corresponde a la realidad. Aquí tenemos un Estado de derecho y unas instituciones que funcionan; hay unos mecanismos para tramitar las inconformidades en materia electoral. Nadie queda contento porque siempre cree que debió sacar más votos, pero hay unos procedimientos, unos protocolos, unos mecanismos para tramitar eso en derecho. Ya se puso punto final a la discusión, se hizo el escrutinio al ciento por ciento y está declarada la elección.

Procurador Gregorio Eljach. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿Nos quedamos con lo que dicen las autoridades electorales o con lo que dice Gustavo Petro en redes?

G.E.: Tengo que decirlo con claridad: el presidente de la República no tiene competencia para declarar, aceptar o no los resultados electorales. Aquí hay una distribución de poderes en las ramas del poder y unos organismos de control. El organismo electoral es independiente, autónomo, y es el único que tiene la competencia por la Constitución y por las leyes para declarar válidas o no unas elecciones. El Consejo Electoral ya declaró el resultado y eso es lo que está vigente y eso es lo que vale.

SEMANA: Le entiendo que nadie está por encima de la Constitución y la ley, incluso el presidente Petro…

G.E.: Nadie, el presidente no está por encima de la Constitución. En un Estado de derecho nos regimos por una norma máxima que se llama la Carta Política. No hay una autoridad que tenga la capacidad de poner en duda algo porque sí. Aquí hay unas competencias. Si uno no está conforme con la decisión de una autoridad, puede acudir a lo judicial tranquilamente. Lo que no puede es servir este escenario para generar suspicacia o incredulidad o desconfianza cuando ya la autoridad dijo cómo quedó el escrutinio.

Este es el tarjetón electoral para la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio

SEMANA: Hay una discusión por la indebida participación en política; la Procuraduría ha tomado algunas acciones, pero desde distintas regiones dicen que no se está actuando. ¿Qué les responde?

G.E.: Varias cosas. Una es que no están informados, otra que nosotros trabajamos en forma anónima y los resultados se dan a conocer cuando están consolidados. Como no hay principios absolutos, tenemos unas restricciones a esas libertades que son las conductas prohibidas; es decir, aquello que los servidores públicos no podemos hacer: por ser servidor público, tenemos un deber de neutralidad, de imparcialidad, sea quien sea el servidor público, desde el presidente y de ahí para abajo. Segundo, hay unas conductas específicas que están escritas en las leyes penales y disciplinarias que señalan aquello que no se puede hacer. Pero no toda participación en política está prohibida. La primera participación en política que hacemos los ciudadanos es votar, y hay otras que se hacen, pero que no son indebidas. Aquellas que están prohibidas, que están señaladas como en la línea roja que no se cruza, esas sí son las que la Procuraduría se encarga de velar que no se cometan o, si se cometen, verificar si fue con dolo, culpa grave, gravísima y la correspondiente consecuencia sancionatoria. En el caso del presidente de la República, sus actuaciones solamente las puede conocer la Comisión de Acusación que investiga y puede acusar a determinados servidores públicos.

SEMANA: Y varios funcionarios del Gobierno Petro han cruzado esa raya…

G.E.: Sí, ministros, otros funcionarios del orden nacional, pero también alcaldes, por allá un notario, han sido objeto de averiguación disciplinaria. En algunos casos se ha abierto investigación formal. En esa nomenclatura tenemos siete ministros que están siendo averiguados por la Procuraduría. Tenemos un total de 161 investigaciones relacionadas con indebida participación en política en este año y esas investigaciones, la mayoría, están en preliminares, otras están en investigación disciplinaria formalmente dicha y hay unas pocas que están ya para pliego de cargos. Eso viene avanzando. Nuestro trabajo a veces no es notorio y no podemos perder tiempo respondiendo a cada tuitero, a cada influencer, a cada persona que a veces en forma desobligante se refiere al procurador o a la Procuraduría. Nosotros tenemos que garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia de los implicados y, cuando se trata de elección popular, doble conformidad, que son principios universales a los que Colombia se compromete internacionalmente. No podemos tomar decisiones a la velocidad de un trino o a la velocidad de que uno oprime una tecla en el celular y ya.

Elecciones presidenciales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: Mencionó la Comisión de Acusación, órgano que pocas veces actúa, y usted les pidió una información sobre las actuaciones que tienen contra el presidente Petro. ¿Qué va a pasar con este asunto en lo referente al mandatario?

G.E.: Está claro que el único órgano competente sobre conducta del presidente es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. Como nosotros intervenimos en los procesos que allá llevan, yo pedí formalmente a la presidenta de esa comisión (Gloria Arizabaleta) que me enviara una información como Ministerio Público sobre cuáles eran las causas que se estaban siguiendo al presidente. Recibí una respuesta que me pareció incompleta, que no fue suficiente sobre lo que yo pregunté, y lo que se me dijo es que sí, que podía ir de 8 a 5, y quitando la hora de almuerzo, y que ahí estaba la información, que fuera por ella y que de pronto contra el presidente había unos procesos y metieron unos radicados y ya, no fue más. Como a mí me invitaron a que fuera de 8 a 5, una de nuestras salas disciplinarias decidió, ante esa respuesta que yo consideré destemplada, poco amigable, buscar la información. Fueron y encontraron allí al señor secretario general de esa célula, se hizo un acta y hallaron una información que podemos resumir en que no hay un registro confiable, exacto, no hay una radicación que se lleve como se hace en las inspecciones de policía, en los juzgados, en los tribunales, en las altas cortes, pero no se sabe nada de la radicación, la identificación de las partes, el estado en que está el proceso, quién es el responsable de cada causa, eso no se supo. Entonces nos dijeron que había más o menos como 3.000 expedientes, que más o menos 290 se refieren a conductas del presidente de la República y que de esa cifra, por ahí 10 o 15, no se sabe, no lo saben ellos, que son los competentes, podrían ser sobre indebida o presunta indebida participación en política electoral del presidente. Ante esa realidad tan desastrosa y ante la imposibilidad de tener la información que el procurador pidió como jefe del Ministerio Público, la comisión de la Procuraduría decidió que no podía seguirse dejando burlar por la falta de información el cumplimiento del deber constitucional de la Procuraduría y abrió una causa que se llama indagación preliminar contra la presidenta y el secretario de la comisión para determinar si eso que está en el acta es así de cierto. Colombia no conoce los fallos, los autos, y eso es público, el resultado de las investigaciones, y por qué no se han adelantado las diligencias, si es que eso ha sucedido, o si los representantes investigadores han adelantado con prontitud, con acuciosidad su trabajo como jueces que son, o si son las partes las que entorpecen. Todavía no tenemos la información completa. Nos dijeron: “Aquí no tenemos esto organizado”.

Procurador Gregorio Eljach compartió un importante mensaje relacionado con las elecciones

SEMANA: El 20 de julio habrá un cambio en la mesa directiva de la Comisión de Acusación y, si no hay una base de datos, pues es información perdida…

G.E.: Sí, eso es atentatorio contra la debida administración de justicia y contra el debido proceso y contra el deber legal de cumplir las funciones. Ahí vamos a averiguar, no estamos censurando, no estamos sancionando a nadie, no estamos condenando a nadie. Vamos apenas a averiguar, alguna explicación habremos de obtener.

SEMANA: La segunda vuelta presidencial es el 21 de junio. ¿Qué pasa si Gustavo Petro no acepta los resultados?

G.E.: Si él se manifiesta en ese sentido, será una manifestación atendible de un presidente, pero que no tiene efectos jurídicos posibles, porque aquí hay unas autoridades que son las que declaran la validez o no de lo electoral. Primero, todo el aparato bien complejo, sofisticado, eficiente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y luego el Consejo Nacional Electoral, que es el que declara ya la finalización de los escrutinios y publica el resultado final del preconteo y del escrutinio. Puede ser una opinión como persona, como mandatario, pero es una manifestación de alguien que no tiene la competencia jurídica para tomar ningún tipo de determinación ni es vinculante. Los servidores públicos tenemos unos deberes y son los de ejercer fielmente las competencias que nos asignan y tratar de contribuir al bien general, a la tranquilidad, al ejercicio pacífico de las competencias, a que la sociedad funcione y fluya en forma cordial, en armonía, con fraternidad, si se quiere, no generando rupturas institucionales, sino consolidando las instituciones que tanto tiempo y esfuerzo han costado tenerlas como las tenemos hoy día. Por eso ya pasó, yo lo dije: frente a la validez o no de un resultado electoral, los competentes son la Registraduría y el Consejo Electoral, nadie más. Luego, a eso tenemos que atenernos.

Gregorio Eljach, procurador general. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: Entonces, ¿le hace un llamado al presidente y al Gobierno Petro para que acepten los resultados?

G.E.: A todos, es que estas elecciones no son de nadie, ni siquiera de los candidatos, ni de las campañas, ni de los partidos. Son de todos los colombianos, porque esta es nuestra democracia y la democracia tenemos que construirla entre todos. Yo no tengo noción de que vaya a haber una especie de descalabro institucional por los resultados. Cada uno tiene un deber que cumplir, y yo aspiro, y tengo la convicción de que así será, que cada uno de nosotros, servidores públicos, vamos a contribuir de la mejor manera para que se respete lo que resulte de las urnas, a que se aclimate un ambiente de tranquilidad, de concordia, de aceptación del veredicto de las urnas. Esperamos que todo transcurra en calma, que podamos llegar a una votación como la hemos hecho de aquí para atrás, todas en armonía. No ha habido problemas de orden público, no ha habido violencia, no ha habido ningún hecho que lamentar, cada institución ha realizado su tarea de la manera que mejor ha podido, satisfactoriamente, y ahí están los resultados. No tenemos por qué creer que haya un cambio en esa tendencia pacífica, democrática, institucionalista que yo he llamado la colombianidad. Todos vamos a defender nuestras convicciones, nuestras preferencias en forma libre, autónoma, sin que nadie nos indique, pero sin que nadie nos perturbe la voluntad. Y eso tiene un enemigo que se llama la desinformación.

SEMANA: ¿Por qué le preocupa tanto la desinformación?

G.E.: Porque todo lo que circula, que no es comprobable, que no se sabe el origen y que hace un mal uso del espectro electromagnético a través del servicio de señal digital que se manifiesta, se concreta en las llamadas redes sociales, porque eso es difícil de agarrarlo, llega instantáneamente a muchísima gente, es muy barato hacerlo y hace daño.

SEMANA: ¿Ha recibido información sobre presunta compra de votos?

G.E.: No, nosotros tenemos un dispositivo nacional que arranca en los personeros, continúa con los procuradores provinciales que están en los municipios, los regionales que están en los departamentos y todo el aparato nacional coordinado por un órgano que se creó para las elecciones, que se llama Grupo Élite Electoral, que coordina todo el aparataje nuestro en Colombia. Por esa ruta recibimos información. Lo que pasa es que cuando se habla de compra de votos, ya estamos en el terreno de los delitos y eso tiene que pasar a la Fiscalía; por eso nosotros no retenemos información, se hace pasar directo a la Fiscalía para que ellos cumplan su tarea, que entiendo la vienen cumpliendo con mucho juicio, con mucha dedicación.

SEMANA: ¿Qué opina de toda la polémica que hay por el uso de la camiseta de la Selección Colombia?

G.E.: Ahí hay varias cosas por decir. Uno, que la tutela nos volvió constitucionalistas a todos los colombianos. Una decisión de un juez hay que respetarla por más que uno no esté de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, acude a los recursos y el jerárquico dirá. Pero hay que decir que hay unos temas de más angustia, más acuciosos, de mayor relieve, de mayor entidad que nos tienen que preocupar a todos los colombianos en cosas de fondo; por ejemplo, la desinformación, el mal uso de las redes sociales, la instigación a desconocer los resultados si pudiera llegar a existir esa instigación. Pero no nos enredemos en ese santanderismo muy propio de los colombianos: que la normita, que el articulito, que la camiseta, que si la camiseta tenía mangas más largas, que si era amarillita, que si la decisión cabe para todas las modalidades de colores de la camiseta. Si la camiseta tiene cuello polo, entonces no es camiseta porque tiene cuello polo. Una cantidad de, déjeme que lo diga en términos colombianos, pendejadas. No hagamos perder el tiempo a las autoridades con eso; ya hay un veredicto. Acudamos a los recursos que la ley permite y atengámonos a lo que diga el superior jerárquico.

SEMANA: Habla de la desinformación y por redes dicen que usted apoya a candidatos para la Contraloría, elección que hará el Congreso en agosto. ¿Es así?

G.E.: Pura paja, yo no me meto en eso. En la última elección en la que yo fui un activista propositivo fue en la mía, cuando el Congreso en forma muy generosa me escogió para ser el procurador. Yo me dedico a hacer bien mis cosas, me meten en esos bailes y yo poco de baile. No me invitan y me meten en todos los bailes. Yo he dicho en foros que hemos hecho con SEMANA que no tengo candidatos para nada. El procurador no se mete en elecciones, ni de la justicia, ni del Congreso, ni de nada.