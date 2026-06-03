“El procurador no tiene competencia sobre las conductas del presidente”, Gregorio Eljach habla por intervención en política de Gustavo Petro

En los últimos días se conocieron importantes decisiones de la Procuraduría respecto de funcionarios públicos que se metieron en campañas políticas violando la ley y los impedimentos para esa indebida intervención: una alcaldesa, un ministro y un director de departamento fueron los primeros sancionados.

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

Sin embargo, las críticas saltaron sobre el procurador general Gregorio Eljach tras advertir que no ha tomado decisiones respecto de las actividades proselitistas del presidente Gustavo Petro. El procurador advirtió que no tiene competencia para poner en cintura al primer mandatario; es una función de la Comisión de Instrucción de la Cámara de Representantes.

“El procurador no tiene competencia sobre las conductas del presidente; eso lo hace la comisión de instrucción y juzgamiento de la Cámara de Representantes, en donde están representados todos los partidos y exclusivamente conocen de cualquier conducta del presidente de la República; ahí el procurador no tiene competencia”, dijo Eljach.

El jefe del Ministerio Público aseguró que la competencia disciplinaria de la Procuraduría está en el resto de funcionarios subordinados al presidente de la República, de ahí las decisiones que se tomaron en los últimos días y que advierten incluso suspensión de funciones públicas en contra de funcionarios del Gobierno.

Lo que advirtió el procurador son las dificultades en los trámites y en el debido proceso en las investigaciones disciplinarias; se tienen que cumplir para evitar que en el futuro se presenten nulidades o reclamos en contra del Estado por las decisiones que se toman en la Procuraduría.

“Tenemos una dificultad con los tiempos; estamos mirando cómo hacemos para que sean más cortos. Tenemos la figura de la suspensión provisional que se usa excepcionalmente porque así lo dice la norma. Entonces lo que quiero es que comprendamos esta dificultad porque Colombia tiene la necesidad de ser más eficiente”, dijo el procurador.

El procurador Gregorio Eljach ha recibido críticas Foto: Procuraduría

Eljach resaltó el éxito con las elecciones en la primera vuelta y advirtió que, en lo que ellos llaman la escalera de la democracia, las primeras etapas se cumplieron: antesala positiva para lo que viene con la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.