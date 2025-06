El estruendoso silencio de la clase media

Fue evidente que las centrales obreras no lograron convocar a la población trabajadora no afiliada e incluso a muchos de sus seguidores. Es claro también que la reforma laboral no fue suficiente justificación para encender a las masas y que, el rechazo popular a parar, haya venido desde las mujeres trabajadoras informales y pequeñas comerciantes. Esto fue fiel muestra que la reforma laboral no les interesó porque no les afectó y tampoco les favoreció. Quienes sobreviven en el rebusque están viendo que las horas extras desde las seis de la tarde -y demás prebendas de la reforma- como privilegios a una nueva oligarquía de trabajadores sindicalizados de grandes empresas y demuestra que el gobierno solamente administra el Estado para ellos.