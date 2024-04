El mecanismo

Venezuela, aunque usted no lo crea, alguna vez fue considerado un faro de democracia en América Latina. Nadie se imaginó entonces que sufriera un dramático declive en sus instituciones en las últimas décadas. Pero ese deterioro no fue de golpe, ni mucho menos inmediato. Fue progresivo como un cáncer que se fue comiendo todo. Hubo un mecanismo. Un dominó imparable que empezó derribando una primera ficha y terminó arrasando con todo. La erosión del sistema venezolano estuvo marcada por la concentración del poder, el debilitamiento de la separación de poderes y la sustracción metódica de las instituciones democráticas fundamentales. En Colombia vamos igual.

Tal vez a estas alturas usted esté cansado a no decir más de que le digan cada día que pasa que Gustavo Petro recorre los pasos de Hugo Chávez, pero lo ocurrido la semana pasada merece no solamente decirlo, sino advertirlo sin contención.

Y, finalmente, Chávez ejerció un control absoluto sobre los medios de comunicación, utilizando la propaganda y la censura para silenciar a la oposición y promover su propia narrativa política. Lo hizo en los medios tradicionales, pero seguramente hoy habría tenido un ejército en redes sociales que premiaría con puestos y millonarios salarios en el alto Gobierno. You are welcome, Wally and Hollman.