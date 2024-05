No soy opositor, soy un defensor

Ahí me encontré con esa misma Guajira y con sus mismos molinos de viento. Me sentí como en casa por aquello de estar muy cercano a mis hermanos costeños. Allá se escribieron algunas de las páginas de mi historia, recuperando la seguridad y garantizando con esta la prosperidad y pujanza en lo concerniente a la empresa ganadera, agrícola, minera, turística y demás.

Asumí durante mis grados de general cargos de mucha importancia. Cada uno era sensible por los temas estratégicos que se manejaban en su momento histórico y que deje plasmados en el libro de mi autoría, El honor del deber cumplido: una vida construyendo país . Sí, porque a eso me dediqué durante mis 40 años de servicio a mi amada patria: a construir país.

Finalmente, gracias a Dios, y por voluntad del señor presidente Iván Duque Márquez, fui seleccionado como comandante del glorioso Ejército Nacional. A esta honrosa designación llegué trabajando duro, sin hacerle mal a nadie y de la mano de Dios y de todos los que me acompañaron en el diario oficio de servir a la patria. En este último comando, también di lo mejor de mí y de los hombres y mujeres bajo mi mando. A cada uno de ellos le di en su momento lo que se merecía. Busqué siempre emplear a todos, basándome en sus capacidades tanto personales como profesionales, porque no me estaban sirviendo a mí, sino a toda una nación.

Acercándose el final del cuatrienio del señor presidente Iván Duque Márquez, la vida puso a prueba, una vez más, mi lealtad a la Fuerza en que me había forjado. Por eso, en los momentos difíciles y finales de mi carrera, cuando algunas personas quisieron mancillar el buen nombre y buen prestigio de la institución, me hice moler como defensor de la institución y lo hice con carácter, ubicando al Ejército por encima de cualquier otra aspiración personal, profesional o familiar, porque nos debemos solo a la institución y hoy puedo escribirlo, decirlo con orgullo y honor, jamás me he considerado opositor de nadie, ¡pero sí un defensor de mi patria!