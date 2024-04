Arrecia el temporal

El potencial del campo colombiano es significativo como fuente de crecimiento económico, generación de divisas y bienestar para sus habitantes. Lo es en particular porque la demanda mundial por alimentos viene creciendo, como consecuencia, entre otros factores, de la reducción de la pobreza en China y la India, los países más poblados del mundo.

Las exportaciones dirigidas a los Estados Unidos de productos del agro lo hacen con lentitud, a pesar del enorme potencial de la fruticultura (no solo el banano), el cacao, la piscicultura y las hortalizas. El problema es que no hemos sido capaces de descifrar el laberinto de sus regulaciones fitosanitarias. La responsabilidad es enteramente nuestra. México, Perú, Chile y Costa Rica han sido capaces de vencer esos obstáculos. No sorprende, entonces, que nuestras exportaciones de alimentos, como proporción de las exportaciones totales, sean las más bajas de la región.