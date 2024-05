Primero de mayo, ¿la marcha de los trabajadores o de Petro?

No obstante, parece que el gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, está respondiendo al efecto producido por la masiva manifestación de la sociedad civil el pasado 21 de abril. En esta manifestación histórica, los colombianos expresaron su rechazo a la forma en que el líder del Gobierno está llevando al país a perder lo más sagrado de una democracia: el derecho a la propiedad y su institucionalidad.

Es importante recordar que este proceso comenzó en las primeras semanas de su gobierno, con las famosas invasiones de tierras por parte de organizaciones afines al Gobierno. Estas acciones se justificaron con el argumento de que el presidente, durante la campaña, había prometido una reforma agraria para redistribuir las tierras entre los campesinos. Sin embargo, la estrategia del Gobierno no se detuvo ahí, sino que continuó con intervenciones como la expropiación de las EPS y las cajas de compensación, generando una política de estatización gubernamental similar a la que se ha visto en países como Venezuela, Cuba, Argentina y Nicaragua, entre otros.

La marcha de la sociedad civil fue un golpe contundente para el presidente y su gobierno, evidenciando la disminuida capacidad de convocatoria que poseen en la actualidad, en comparación con la que tenían al inicio de su mandato. Ante esta situación, la única alternativa que le quedó al presidente fue reaccionar de manera primaria y pasional, como suele hacer cuando las circunstancias no se alinean con sus deseos. Utilizando su cuenta oficial, expresó su desahogo después de la masiva manifestación del 21 de abril, manifestando: “Le solicitaré este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”.