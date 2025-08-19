El mundo tiene futuro

Las noticias para el mundo hoy son buenas y alentadoras. El final de la guerra en Ucrania parece estar cada vez más cerca, todo por cuenta de los buenos oficios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha reunido recientemente con Putin y Zelenski.

Las conversaciones en Alaska con Putin abrieron la puerta a un diálogo directo entre este y Zelenski. Todo indicaría que la guerra en Ucrania podría terminar en pocas semanas. De parte y parte tendrán que hacer concesiones, no muy gratas.

La primera de ellas sería renunciar por completo a la península de Crimea. Otro aspecto crucial sería el que Ucrania abandonara la idea de ingresar a la OTAN. Asimismo, Zelenski tendría que ordenar la retirada de Lugansk y Donetsk, regiones que hoy en día conforman el Donbás. Ucrania también tendría que marcharse de territorios del Donbás, que aún ni han sido ocupadas por el ejército ruso. Igualmente deberá hacer un reconocimiento a la línea del frente actual como frontera en los oblast (provincias) de Zaporiyia y Jersón. Estas serían las exigencias en materia geográfica.

Por parte de Putin hay otras peticiones para firmar la paz, como lo son la libertad de culto para la iglesia ruso ortodoxa, el reconocimiento del ruso como lengua oficial de Ucrania y el levantamiento de las sanciones impuestas por parte de la Unión Europea a Rusia con ocasión de la guerra.

Por parte de Rusia, esta se comprometería a no atacar otros territorios ucranianos así como a otros países europeos. Asimismo – siendo este uno de los puntos de negociación más importantes – es el que Ucrania tenga garantías de seguridad similares a las establecidas en el artículo 5 de la OTAN, el cual estipula que si un miembro de la OTAN es atacado, todos los demás deben respaldarlo. Esto garantizaría la seguridad de Ucrania, aun cuando no pertenezca a la OTAN.

Cuando Estados Unidos y Rusia se han alineado en el mundo hemos tenido estabilidad. Así lo fue cuando gracias a su alianza se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, o como cuando la Perestroika y la Glasnost, implementadas por Gorbachov, dieron origen a una Rusia más moderna, capitalista.

Si bien es cierto Rusia puso la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial – entre 20 y 27 millones – lo cual Putin nos recuerda en sus ruedas de prensa de cuando en cuando, es su deber para con el mundo continuar con el legado de Gorrbachov, eliminando la protección a naciones comunistas por el bien del mundo.

La protección que Putin da al dictador venezolano Nicolás Maduro es una política que debe abandonar, si realmente está alineado con hacer cosas importantes por el mundo de la mano de Estados Unidos. La hora del jefe del Cartel de los Soles se acerca y Rusia debe estar, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, del lado correcto de la historia.

En Colombia, Rusia ha jugado un papel protagónico, pues de acuerdo a varias investigaciones policivas y periodísticas durante la época del llamado “estallido social”, este país habría inyectado más de 145 millones de dólares para desestabilizar la democracia y las elecciones en nuestro país, lo cual fue una maniobra más que conveniente para el régimen de Nicolás Maduro.

La película “Encanto” de Disney, inspirada en Colombia, le costó a esta compañía 120 millones de dólares y recaudo en taquilla 257. Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro ofrece 50 millones de dólares, lo cual se suma a la recompensa que se da por Diosdado Cabello, de 25 millones de dólares. Sí, Estados Unidos invierte una suma superior a esos 75 millones de dólares, que dan sumadas las dos recompensas, obtendría para su país beneficios bastante superiores a los de la taquilla de la película “Encanto”.

Se lograría el fin de organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, Venezuela y el mundo, como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua o Hezbollah, lo cual contribuiría, adicionalmente, a la consecución de la paz en Oriente Medio.

Ojalá el gobierno de los Estados Unidos invierta más que Disney en la película “Encanto” en la recompensa por el jefe del Cartel de los Soles. La estabilidad de la región y una América más próspera, más segura y más fuerte dependen de ello. De acuerdo a un post reciente en X de Carlos Gimenez, congresista norteamericano, Nicolás Maduro tiene sus días contados. Si la recompensa se aumenta esos días serán más cortos.