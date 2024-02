El nefasto Ulahi Beltrán

Que no vengan ahora a echarle la culpa a Ulahi Beltrán. La culpa es de quien le dio gran poder a un sujeto nefasto como Ulahi Beltrán, es decir, del presidente Petro, que en agosto de 2022 lo nombró como superintendente y le dio carta blanca para ejercer lo que Ulahi Beltrán sabe hacer bien: destruir. Sus habilidades destructivas ya se conocían cuando en el Gobierno de Juan Manuel Santos fue contratado para perseguir a sangre y fuego a Saludcoop. En esa época la cadena de mando operó así: Santos se inventó un falso escándalo de corrupción en esa EPS y asignó la tarea a la contralora Sandra Morelli, que obedeció los designios de Santos porque ella no era política ni parlamentaria y jamás habría sido contralora por mérito propio. Le debía el puesto a Santos y le pagó a su jefe firmando unas providencias que son aberrantes desde el punto de vista jurídico y ético. Morelli, a su vez, se valió para esa inicua tarea de Ulahi Beltrán.

No se sabe qué político lo recomendó o por qué llegó a la Contraloría este oscuro personaje sin trayectoria nacional, pues Beltrán era un contratista de la Secretaría de Salud del Atlántico que ganaba 5.833.333 pesos mensuales. La contralora le triplicó los ingresos a 18 millones de pesos mensuales, después a 19 y finalmente a 20 millones. En total recibió pagos por más de 500 millones de pesos en tres años. Seguía viviendo en Barranquilla y le pagaban completo, aunque un mes trabajó cuatro días en que tuvo que ir a Bogotá, y otro mes siete días. Beltrán es un avivato que pasó cuentas por capacitación a los contralores provinciales durante un día, pese a que ese mismo día abordó un vuelo de Bogotá a Barranquilla a las 12 del mediodía. Incumplió el contrato, pero luego otro funcionario de la Contraloría autorizó un pago represado de 133 millones de pesos. En esa dependencia hacía lo que se le venía en gana.

Una vez lo citó la supervisora del contrato y simplemente no asistió. Su trabajo consistía en acompañar a la contralora a sesiones del Congreso y en charlar con la contralora. Lo afirma él mismo en los informes de trabajo: “Debe conocerse que el análisis fue materia de consideración en el despacho de la señora contralora, con quien se generaba la interacción al respecto, dándole la retroalimentación del caso como quiera que servía como referente de seguimiento al uso que se les estaba dando a los recursos de regalías en los proyectos de salud en los entes territoriales una vez se aprobaban en los respectivos Ocad. Estas revisiones se realizaban sin llevar dicha consideración a actas de reunión ni soportes documentales de recibido de la información”. Ninguna seriedad pueden tener unas charlas sin documentos ni estudios ni presentaciones en PowerPoint. Por eso le pagaban 20 millones de pesos al mes. Y por llevar un archivo de artículos de prensa sobre temas de salud, tales como: ‘Muerte de indígena tratada por EPS // Un joven epiléptico no es atendido en Valledupar // Le amputaron pierna que no estaba fracturada’.