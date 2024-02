El ocaso de los partidos políticos

El expresidente César Gaviria fue contundente. Ante el llamado del presidente Gustavo Petro para apoyar las marchas a fin de exigirle a la Corte Suprema que eligiera fiscal el pasado 8 de febrero, Gaviria se sostuvo en que el presidente estaba violando la Constitución. “No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en 200 años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy”, dijo Gaviria. “Lo que estamos viendo, más allá de uncomportamiento dictatorial, raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”, sentenció el expresidente.

Semejante aseveración, viniendo del jefe del Partido Liberal, pronosticaba un rompimiento entre su partido y el Gobierno nacional, y su salida de la coalición. Con el reinicio del trabajo del Congreso y el debate de las principales reformas de Petro –a la salud, a las pensiones y al trabajo–, estas expresiones serían tal vez la notificación de que los liberales ya no acompañarán al Gobierno en sus reformas.

Pero no será así. Los liberales, principalmente los representantes a la Cámara, están ya prestos a apoyar al Gobierno en sus iniciativas. Aquí no habrá llamamiento a bancada donde se dé el lineamiento de lo que deberá hacer la colectividad. Y la razón es sencilla: una cosa es lo que piensa el líder de los liberales y otra muy distinta los miembros del partido, que están dispuestos a seguir negociando su participación en la tajada burocrática a cambio de su voto a favor del Gobierno. Por eso, a pesar de la severidad de las afirmaciones de Gaviria, nada pasará con su partido.

El nombramiento de Luz Cristina López Trejos como ministra del Deporte evidenció también la tormenta que vive el Partido Conservador. Tras la pérdida de los Juegos Panamericanos, que terminó con la renuncia de Astrid Cáceres, se habló de la llegada de Lina María Barrera a esta cartera como una manera de acercar al Partido Conservador con el Gobierno, pero la idea se descartó, pues dentro de la colectividad no existía la intención de volver a la coalición de gobierno. Pero de forma sorpresiva apareció López Trejos como nueva ministra y algunos la presentaron como la cuota conservadora en el Gobierno. De inmediato, el presidente del partido, Efraín Cepeda, renunció a la dirección.

La interferencia del Gobierno en el corazón del Partido Conservador fue confirmada por su presidente, Efraín Cepeda. En entrevista con Caracol Radio, aseguró que varios miembros del Gobierno nacional estuvieron haciendo llamadas para que aceptaran su renuncia y nombraran a Blel a la cabeza. Al final, el partido en pleno no aceptó la renuncia, por lo cual se considera que la continuación de Cepeda al frente de los conservadores es una derrota para el Gobierno, que no pudo tumbarlo.

Bien pueden las directivas de las colectividades afirmar que no apoyarán las reformas del Gobierno por considerar que son lesivas a los intereses ciudadanos o contrarias a sus principios, o que no tienen el sustento técnico suficiente, pero, una vez sus líderes han expuesto sus posiciones ante los micrófonos, los congresistas llevarán su agenda oculta ante el Gobierno. Y nada pueden hacer los partidos para poner en cintura a sus afiliados. Las leyes que regulan las bancadas son frágiles y no hay dientes para castigar el tráfico de favores y la deslealtad política.