El poder femenino que reconfigura la televisión pública en Colombia

Para la industria audiovisual, el cierre de 2025 y el inicio de un 2026 marcan un hito en reducción de brechas de género y de participación de las mujeres en la conducción de un sector clave para el desarrollo y la cultura del país.

De hecho, la televisión, que por cierto es un sustantivo femenino, está dando un vuelco significativo por donde se le mire, bajo liderazgos de mujeres que están transformando este centenario formato, que sigue siendo poderoso aún en estos tiempos de streaming.

En Colombia, de los ocho canales de televisión regional, seis están liderados por mujeres, que han asumido retos históricos en los últimos meses, como el de dar el salto tecnológico a nuevas plataformas y formatos.

La televisión sigue siendo la televisión, aun cuando se vea a través de otros dispositivos como celulares, tabletas o computadores. La esencia de sus contenidos y su razón de ser se preservan. En este contexto, el aporte femenino es determinante.

En el caso de la TV Pública, se mantiene su vocación educativa, cultural e informativa. Esa transición ha estado a cargo de mujeres creativas, emprendedoras, ejecutoras y visionarias.

El liderazgo femenino incluso ha ido creciendo hasta alcanzar posiciones y cargos en los que las mujeres son tomadoras de decisiones, planean y ejecutan políticas públicas de fomento al sector audiovisual. Desde las más altas esferas del Ministerio de las TIC hasta el resto de la cadena de la industria audiovisual, predomina el liderazgo femenino.

Prácticamente en todos los niveles de este sector, la mujer ha venido conquistando un merecido protagonismo, edificado por destrezas, conocimientos y experiencias que van más allá del cumplimiento de las llamadas cuotas de género, establecidas por ley.

Recientemente, un reporte de la Superintendencia de Economía Solidaria dio cuenta del avance de la participación de mujeres en cargos de dirigencia del sector cooperativo (en el que también hay producción audiovisual), alcanzando incluso una proporción en la que uno de cada dos cargos en ese renglón está ocupado por mujeres. Lo anterior, por citar solo un ejemplo de liderazgo femenino.

Desde la televisión pública regional son cada vez más los espacios y contenidos enfocados a promover la equidad de género, respondiendo a ese público femenino que requiere que sus historias, sus vivencias y necesidades sean visibilizadas y reconocidas.

En Telecafé, la apuesta por la equidad de género, por el cierre de brechas, es transversal a toda la operación del canal. Desde las nuevas series de alta factura hasta los espacios informativos y de opinión, están pensados, diseñados y concebidos con aportes que las mujeres, especialmente aquellas que forjan el progreso de la región, realizan para construir una televisión de alta calidad.

Esta apuesta seguirá en 2026, un año que se perfila como el periodo de consolidación de todos estos liderazgos e iniciativas, que felizmente están surgiendo con especial auge desde las regiones y los territorios.