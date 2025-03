El reality del Consejo de ministros se trasladó al CNE

La cosa no le está saliendo bien, pues varios magistrados manifestaron su inconformidad con esa modificación, porque lo que se debe venir es la asunción de la presidencia del CNE por parte de “quien corresponda según el orden alfabético de apellidos”; situación que activó una recusación por tener un interés directo en la reforma del reglamento.

Lo que no ha entendido el magistrado Prada es que el Consejo de Estado define el concepto de ‘reglamento’ como “el conjunto normativo regulador de situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas proferidos por aquellos órganos del Estado que no ejercen, desde el punto de vista formal, la función legislativa”. Una situación jurídica ‘impersonal’ es aquella que beneficia a todos sin distinción, sin interés particular, universal.