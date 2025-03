El trato inhumano de la Nueva EPS

Puse derecho de petición y me remitieron a la IPS Artmedica para la entrega del medicamento y nada, allá solo me decían ‘ya tenemos convenio con Nueva EPS, pero aún no hay medicamentos, debe tener paciencia y esperar’. A finales de enero, finalmente me dijeron ‘ya no tenemos convenio con Nueva EPS, vaya para que le cambien de prestador’. También he informado en la sede administrativa de la Nueva EPS sobre los medicamentos pendientes de entrega y sobre los insumos de la bomba de infusión de insulina que tampoco me han entregado. Ahora Cafam es la entidad que está entregando medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS. Allá también me dicen que toca tener paciencia. Desesperada, comencé a ir semanalmente a la Supersalud a poner las PQR y a hacerles seguimiento. Son dos o tres días a la semana yendo a ese sitio hasta tres horas diarias y una hora de pie en la calle para poder entrar. Abren a las 8:00 de la mañana, pero yo voy desde las 7:15 para coger buen turno y salir temprano. Si uno llega a las 10 de la mañana, lo demoran hasta la tarde. No sé qué pasa con la Supersalud, que, siendo un ente de control, no está sirviendo para nada. Anteriormente, se ponían las PQR y a los ocho, diez días había respuesta y solución. En noviembre comenzaron a demorarse en Cafam para entregar los medicamentos. En diciembre, ante la desesperanza de no encontrar solución a este problema, de sentirme dentro de un túnel negro, dentro de un laberinto sin salida, decidí recurrir a la Defensoría del Pueblo. Yo tengo una tutela integral, dictada por un juez en 2003. Tutela integral quiere decir que al paciente le tienen que asignar todas las citas médicas, los medicamentos y el tratamiento que requiera de acuerdo con su patología. La abogada que me atendió en la Defensoría me recomendó poner primero la queja, y dependiendo de la respuesta de la Nueva EPS, interponer el desacato ante el juez. La Nueva EPS no dio ninguna respuesta a la queja. El 21 de enero presenté el desacato en el juzgado. El juez le ordenó a la Nueva EPS la entrega del Evolocumab, asignar citas con especialistas y entregar las tirillas para glucometría, que sirven para medir el azúcar en la sangre.