¿Empieza una nueva oleada de izquierda en América Latina?

No obstante, esta tendencia a la popularidad de los gobiernos de izquierda en la región, comenzó a cambiar aproximadamente desde 2015. Las cabezas más visibles del socialismo del siglo XXI, como Cristina Fernández, Rafael Correa y Luis Inácio Lula da Silva, empezaron a ser implicados con casos de corrupción en sus respectivos países, lo que generó una fuerte desconfianza y descontento en la población. De igual manera, el impeachment, realizado a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en 2016, por supuestos “malos” manejos en la economía brasileña, empeoraron la situación para los proyectos de izquierda en América Latina. A todo esto, se le sumó la recesión económica en Brasil y la fuerte crisis política, económica y social del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El conjunto de estos factores fue percibido como el “fracaso de la izquierda latinoamericana”.

Sin embargo, todo parece indicar que estos políticos de derecha no han sido ni menos corruptos, ni mejores administradores que sus predecesores. Por ejemplo, en Argentina las medidas de reajuste económico implantadas por Mauricio Macri, no han contribuido a solucionar la crisis financiera y el déficit fiscal del país. Macri se centró en recuperar la confianza inversionista de los mercados internacionales (que había sido destrozada por la administración de Cristina Fernández) y disminuir los gastos del Estado. Se enfocó entonces, en pagar la deuda externa y recortar los subsidios. Sin embargo, la inversión extranjera para recuperar la economía no fue la esperada, y con la disminución del gasto público se empeoró la situación económica de la población argentina, tanto así, que en 2018 el PIB tuvo un crecimiento negativo del -2,5 % y una inflación del 40 %, según los datos de Banco Mundial.

Por su parte, Jair Bolsonaro en Brasil, que fue electo con grandes expectativas económicas por los mercados internacionales, en su primer año de mandato no ha puesto a crecer al gigante latinoamericano como lo prometió. El PIB brasileño en 2019 tan solo aumentó en un 1% y los analistas financieros auguran otra recesión económica. Haciendo justicia, esto no es únicamente culpa de la administración de Bolsonaro, los mercados latinoamericanos están creciendo a un ritmo muy bajo y se evidencia una desaceleración económica a nivel mundial. Sin embargo, las políticas del presidente brasileño han agravado la crisis económica, aumentando la desigualdad en el país y generando poco crecimiento. Según los datos del Banco Mundial el desempleo en Brasil pasó del 6% en el 2015 con la administración de Rouseff, a 12,54% en el gobierno de Jair Bolsonaro. Además, el índice de Gini (que mide la desigualdad, entre 0 y 1, donde entre más cercano al 1 mayor desigualdad) paso de 0,51 puntos en 2015 a 0,54 puntos en 2019.

Ahora, hablando especialmente de la lucha contra la corrupción, los gobiernos de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro tampoco han sido más limpios que sus antecesores de izquierda. Por ejemplo, Macri está implicado en cuatro casos de corrupción, por supuestamente beneficiar a empresas familiares con contratos públicos durante su administración. De otro lado, el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro (senador por Río de Janeiro) está siendo investigado por lavado de activos y evasión fiscal. De igual manera, a tan solo dos meses de mandato, el partido del presidente brasileño (PSL) empezó a ser indagado por el financiamiento irregular de las campañas políticas en las elecciones de 2018. El escándalo terminó con el despido del secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, asesor de Jair Bolsonaro y coordinador de su campaña a la presidencia en 2018.