En el ICA aumentan los malos olores

En la columna del 18 de octubre de 2024 en la edición 2208 de SEMANA, ‘¿Algo podrido en el ICA?’, abordé temas relacionados con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): por un lado, la certificación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de la entrada al país de 53.000 kilos de semillas de café robusta, sin que el ICA los inspeccionara; y, por el otro, el procedimiento arbitrario seguido para vetar uno de los dos biológicos que se fabrican en Colombia para combatir la fiebre aftosa, al considerar que no cumplía con la prueba de potencia, lo que pone en riesgo la campaña de vacunación para 2025.

Al respecto, recibí, con fecha 30 de octubre de 2024, una “solicitud de rectificación y/o aclaración” de la doctora Nely Sánchez Vargas, encargada jefe de la Oficina Asesora Jurídica, porque considera “que se hacen afirmaciones que afectan la honra de funcionarios de carrera y demás colaboradores del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, y el buen nombre de la entidad, además de que las mismas no corresponden a la realidad”.

Si bien la doctora Sánchez no desecha la posible susceptibilidad del personal a presiones, omite que toda resolución, de cualquier entidad, debe acogerse al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 437 de 2011), que ordena que las actuaciones administrativas se rijan por la buena fe, moralidad, participación y transparencia para garantizar a sus administrados debido proceso, legítima defensa y segunda instancia, y que, ante su ausencia, las industrias quedan desprovistas de mínimos derechos. No falla el columnista, falla la resolución de marras, contraviene la ley.

No solo me escribió la doctora Sánchez. Hubo remitentes frente al ingreso sin control de las 53 toneladas de semillas de café, del que nada toca la jurídica del ICA en su misiva. Debido a esto, asumo que es un hecho cierto y que le compete poner la denuncia penal, con igual diligencia como en el caso de las vacunas. Vigilaré.

Me hicieron saber que se podrían, con dicha cantidad, sembrar entre 26.000 y 30.000 hectáreas de café robusta y se me advirtió sobre “riesgos fitosanitarios que puedan llegar sin cuarentena […] hongos, virus y bacterias” que no están en Colombia. Además, en la Mesa Nacional de Café Robusta en Colombia, a la que asisten oficiales del ICA, junto con otras 7 entidades públicas y privadas, hay asuntos bien comprometedores.