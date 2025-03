Entre Petro y Trump

Pero no hay que sorprenderse, porque por aquí las cosas no son muy diferentes. Para no ser acusados de traidores o incompetentes en los consejos de ministros televisados, muchos de los asesores inmediatos del jefe del Estado, para preservar sus puestos, aplauden entusiasmados todas las iniciativas. Para no quedarse atrás, la senadora Isabel Zuleta le pide a Petro incluir en la consulta popular la reelección y Benedetti afirma que “dieron papaya” para hacerlo.