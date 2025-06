Es peor el remedio que la enfermedad

El narcotráfico es el mayor enemigo del Estado colombiano, siendo el causante de las mayores tragedias humanitarias de la historia de nuestro país. Por tal motivo, varios actores de la política pública a nivel mundial han integrado diversas estrategias para vencer a estos criminales. Una de estas metodologías, conocida como la regulación, representa el caballo de batalla de la izquierda progresista. No obstante, a mi juicio, no resulta ser la solución más efectiva para resolver los problemas que enfrenta el Estado colombiano en cuanto a su lucha contra las drogas, si no podría resultar que el remedio pueda ser peor que la enfermedad.