Escuela del crimen

Que un “plantel educativo” sea erigido en honor y conmemoración a un delincuente de lesa humanidad no solo es una afrenta a los millares de víctimas del conflicto armado en nuestro país por cuenta de las FARC-EP y sus hoy envalentonadas disidencias, sino que además hace parte de la construcción de una mentirosa narrativa donde los narcoterroristas posan de próceres de la patria y libertadores, al tiempo que subyugan a la población civil con vejámenes humanitarios y al Estado legítimamente organizado con narcotráfico, minería ilegal, desforestación, terrorismo y violación de su soberanía.

El acontecimiento inaugural y la puesta en marcha del internado en el corto y mediano plazo, son una afrenta directa a la institucionalidad educativa de la que son destinatarios nuestros niños, niñas y adolescentes. Pretenden ahora los delincuentes instruir en principios y valores formativos abiertamente contrarios a los contenidos en nuestro sistema Constitucional. No se lo permitiremos.

Asimismo, la construcción y edificación es en sí ilegal, no existe explicación de cómo pudo el grupo al margen de la ley tomarse el tiempo para reemplazar al Estado sin que se advirtiera dicha circunstancia por parte de este, el silencio cómplice de las autoridades nos deja a la fecha una edificación ilegal que debe ser demolida por no contar con las autorizaciones y permisos en su construcción y operación. En este caso y en todo, las formas sí son importantes y el Estado debe hacer presencia en la procura de la recuperación de su soberanía en el territorio nacional.

El Estado no puede seguir dándole la mano a los delincuentes y la espalda a los ciudadanos, debe partirse de reconocer que la política de paz total es un rotundo fracaso, y en su lugar deben tomar acciones en la defensa de los derechos de las comunidades de nuestro país. Contrario a lo propuesto por alias “Calarcá” la revolución no es el cambio, tampoco lo es arrasar con nuestro sistema constitucional obviando las formas. El Estado social y democrático de derecho posee unos procedimientos que a su vez resultan sustanciales e importantes, no están al vaivén de los acontecimientos y circunstancias, permanecen y resguardan el sistema de toda injerencia interna o externa que pretenda alterar el circuito de principios y valores de una Nación.