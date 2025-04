Estabilidad monetaria

La decisión mayoritaria de la Junta del Banco Central, que no redujo las tasas de interés, como lo pretendía Petro, ha sido calificada como producto de una conjura política de sus adversarios. No bastándole ese ex abrupto, colmó de insultos a algunos de sus integrantes. Lo mínimo que podemos exigir a quienes aspiren a gobernarnos a partir del año entrante es decencia, compostura, respeto: mera urbanidad.

Crece sin freno el gasto público financiado con crédito, la caja del gobierno es mínima, la reducción de la inflación no avanza y, para colmo, los propósitos de austeridad fueron frenados por el presidente. La regla fiscal, que impone límites a la deuda para garantizar la capacidad de pago de la Nación, no fue cumplida el año pasado, y probablemente no lo será en este. Pronto podemos llegar a una situación en la que no haya dinero para pagar, simultáneamente, los gastos de funcionamiento, las transferencias a las entidades territoriales, el pago de pensiones y la deuda pública. ¿Qué rubros tendremos que sacrificar?