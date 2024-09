El título de esta columna puede sonar fuerte, pero la verdad es que cada vez más columnistas y colombianos han convertido esta expresión en algo cotidiano, especialmente en los últimos dos años, debido a la alarmante situación que vivimos en diversos ámbitos. La frase “estamos mamados” refleja el cansancio generalizado ante una serie de problemas que no encuentran solución, y lo más preocupante es que muchos de estos son el resultado de un gobierno que parece utilizar estas circunstancias como parte de su estrategia para desmantelar el país.

A esto se suma la falta de voluntad para encontrar soluciones. Estas problemáticas parecen gestionarse para beneficio propio y de sus seguidores, quienes se preocupan más por idolatrar a su líder que por buscar salidas a la grave crisis que enfrentamos. Esta exclamación no se refiere solo al agotamiento físico, sino que es una mezcla de frustración, hastío y resistencia frente a las dificultades diarias que llevan mucho tiempo sin resolverse.

La mayoría de los colombianos estamos “mamados” de un gobierno y su líder que, en cada uno de sus discursos, parece tener como estrategia profundizar la división. Y lo ha logrado de manera irresponsable: promoviendo la polarización, los insultos y las amenazas. Esto ha sido alimentado a cualquier costo, incluso al de la democracia, que hoy se encuentra gravemente debilitada como resultado del populismo de la cuestionada política del “progresismo del cambio”. Esta estrategia no es nueva, es una fórmula ya utilizada por los miembros del Foro de São Paulo, donde los ideales están por encima de fortalecer la democracia, como se ha visto en los gobiernos poco democráticos de Venezuela y Nicaragua, que hoy se encuentran consolidados. Sin embargo, algunos países están empezando a reaccionar por el cansancio de sus ciudadanos, como es el caso de Argentina, donde se busca recuperar los principios democráticos.

Los colombianos estamos “mamados”, y este sentimiento ya no es exclusivo de unos pocos, sino que se ha convertido en una sensación colectiva que trasciende el agotamiento físico. Es un grito de hartazgo frente a una serie de problemas interminables, muchos de ellos agravados o creados por el actual gobierno con fines políticos a corto, mediano y largo plazo.

El miedo a la inseguridad que hoy sentimos los colombianos se ha vuelto parte de la vida diaria en nuestras ciudades y municipios. Los relatos de robos, atracos, extorsiones y violencia son constantes, generando una profunda zozobra que afecta la calidad de vida de la mayoría. En las zonas rurales, la situación no es menos grave. La política de paz total del gobierno ha fracasado, y parece más una entrega total a los grupos al margen de la ley que, bajo el disfraz de guerrilleros, han logrado que nuestras fuerzas militares y de policía sean una víctima más de las políticas actuales. Estos grupos han debilitado la seguridad, y el Gobierno no parece tener una respuesta clara, como quedó en evidencia con los recientes ataques del ELN, a los cuales no se les ha dado una respuesta contundente. Durante los próximos dos años, seguiremos viendo cómo los delincuentes se benefician mientras las políticas de seguridad para los ciudadanos brillan por su ausencia.