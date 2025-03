¡Estar en el patio trasero, tiene sus ventajas!

Una actitud común en estos días es que algunos jefes de Estado afirman que no saben nada sobre un hecho que les pueda generar críticas, ya que este es responsabilidad de sus incapaces asesores. Sin embargo, con frecuencia eso pasa desapercibido para muchos, ya que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Menos mal que no se ha enterado de que hay algunos territorios que podrían ser candidatos para su proyección napoleónica. Entre ellos, el archipiélago de San Andrés, cuya compra por cinco millones de dólares no aprobó el senado de los Estados Unidos en abril de 1921, y que el embajador de Colombia en Washington no logró en 1905 convencer al gobierno norteamericano que lo adquiriera por una suma modesta. Menos mal además que, tampoco, el Departamento de Estado aceptó la propuesta del en ese entonces embajador de Colombia en ese país, Enrique Olaya Herrera, más tarde presidente, de cambiar los cayos del Archipiélago por un “barquito”.