Ética y estética

Esta semana, dos funcionarios del gobierno, de las más altas dignidades, nos mostraron que la grosería y vulgaridad también se pueden usar como armas para descalificar opositores y funcionarios que no actúan de la manera esperada. Mientras en el primer caso hubo celebración de los miembros del gabinete, en el segundo, desconcierto de parte de los asustados funcionarios que asistieron a la iracunda andanada.

¿Es aceptable la vulgaridad como una nueva forma de interlocución en la política? Cuando un funcionario actúa en cualquier ámbito de la vida pública no solamente lo hace como persona, sino también en nombre de la dignidad que representa. La vulgaridad y la injuria han afectado la dignidad de nuestras instituciones y prometen transformar la próxima contienda electoral, no en un debate de ideas, sino en una pelea a cuchillo limpio, en que los improperios e injurias reemplazarán al debate. Se perdió la decencia y ganaron las bodegas donde el anonimato y la bajeza permiten cualquier exabrupto.

Entonces podemos afirmar que la política ha extraviado la estética. Abundarán las justificaciones: que los políticos son corruptos; que la grosería es un bien cultural; que es el lenguaje natural; que la libertad de expresión... Sin embargo, nada de eso es aceptable y siempre hay un límite. Cuando, en cualquier relación humana, se atraviesa la línea del respeto, se ha perdido el mayor bien, la confianza que se manifiesta en el mínimo derecho al buen trato. Y el respeto no es relativo, ni se puede relativizar. Ni siquiera el “estar del lado del pueblo” lo justifica. El respeto no es dicotómico, no hay grados y tampoco matices: hay respeto o existe irrespeto.